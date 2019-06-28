TOKİ kura çekimi canlı izle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul toki kura çekilişinde bugün Silivri 685 konut çekimi yapılıyor. Başvuruda bulunan binlerce insanın heyecanlı bekleyişi ise sürüyor. 26 Haziran Kayabaşı ilçesi ile devam eden toki kuraları 28 Haziran'da Silivri için devam ediyor. Canlı kura çekilişini kaçıran vatandaşlar yayının ardından TC. Kimlik numaraları ile öğrenebilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Silivri'deki TOKİ evleri için kura çekilişi saat 10'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladı.Silivri'de 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 685 kişi ev sahibi olacak.



Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

TOKİ BAŞKANI BULUT'TAN AÇIKLAMA

Kayabaşı kura töreninde konuşan ve son 16 yılda 843 bin 798 konut rakamına ulaşıldığını, yaklaşık 3,5 milyon kişinin nitelikli barınma ihtiyacını karşılandığını hatırlatan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Toplu Konut İdaresi, konut yapımında ve gelir düzeyi düşük dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasında ve şehirlerin yenilenmesinde önemli görevler üstlenmiştir. 50 bin yeni sosyal konut üretilmesi kapsamındaki projelerimiz hızla devam etmektedir. Şimdiye kadar 37 projenin konut kuraları çekilerek 18 bin 52 hak sahibi belirlenmiştir. 19 Ağustos itibariyle kura çekim işlemleri bitirilmiş olacak" diye konuştu.

50 bin yeni sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul´da toplamda ilk etapta 5 projede 6 bin 300 sosyal konut inşa edileceğini belirten Ömer Bulut, "Konutların 3 bin 300´ü 2+1, 3 bini ise 3+1 olarak planlanmıştır. Bu konutların yüzde 10´u şehit ve gaziler, yüzde 5´i engelliler, yüzde 25´i emekliler için ayrılmıştır. Bugün, 2+1 büyüklüğündeki 2 bin 338 konutun hak sahipleri noter çekilişi ile belirlenecek. Yarın da 2 bin 129 adet 3+1 konutların kurası çekilecek. Toplamda bugün ve yarın 4 bin 467 hak sahibi belirlenmiş olacaktır. İstanbul´da 6 bin 300 konuta toplamda 318 bin 480 başvuru olmuştur. TOKİ olarak bu manada yeni projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin İstanbul´a hayırlı olmasını diler, şimdiden vatandaşlarımızın sağlık, sıhhat ve huzur içinde bu konutlarda oturmalarını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

SİLİVRİ TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Silivri kura sonuçları, canlı yayının sona ermesinin ardından https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresine tıklayarak TC Kimlik Numarası ile sorgulanabilecek.