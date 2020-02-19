19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TOKİ kura çekilişi ne zaman? sorusu TOKİ'nin yapacağı 100 bin sosyal konut için başvuran vatandaşların gündeminde. Geçtiğimiz günlerde başvurusu toplanan konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. Merakla beklenen kura tarihleri de yavaş yavaş belli oluyor. İşte 2020 TOKİ kura çekilişi ile ilgili detaylar...
2020 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını ve kura çekilişinin şubat ayında yapılacağını duyurdu. Ancak canlı yayınlanacak ve başvuran adayların da katılabileceği kura çekilişi için kesin tarih verilmemişti. Şimdilik sadece İzmir ve Manisa için kura tarihleri belirlendi. TOKİ kura çekilişi ile ilgili detaylar belli oldukça, ayrıntılar haberimizde yer alacak.
İZMİR KARABAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ'den yapılan açıklamada "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak." denildi.
MANİSA YUNUSEMRE VE ŞEHZADELER KURA TARİHİ BELLİ OLDU
TOKİ’nin başlattığı 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' projesi kapsamında Şehzadelere yapılacak 400 konut için hak sahipliği belirleme kurasının ise, 4 Mayıs 2020 Pazartesi Günü yapılacağı öğrenildi.
Proje kapsamında Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesindeki 100 dönümlük alana 400 adet 2+1 sosyal konut yapılacak. Ev sahibi olma hayali kuran Şehzadeler’deki vatandaşlar merakla hak sahipliği kura tarihini beklerken, TOKİ tarafından yapılacak 400 konut için hak sahipliği belirleme kurasının, 4 Mayıs 2020 Pazartesi Günü olarak belirlendiği açıklandı.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Sancaklıbozköy Mahallemizde 100 dönümlük bir alanda sosyal konut yapılabilmesi için gerekli şartları oluşturmuş ve TOKİ’ye teslim etmiştik. Altyapısını hazır ettiğimiz için TOKİ’nin başlattığı her yıl 100 bin yeni sosyal konut Projesi kapsamına Şehzadeler ilçemiz de dahil edilmiş ve 400 adet 2+1 şeklinde sosyal konutların yapılacağı açıklanmıştı. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız müracaatlarını yaparak hak sahibi olacakları kura tarihini merakla bekliyorlardı. TOKİ, Şehzadeler’de hak sahipliği belirleme kurasının 4 Mayıs 2020 Pazartesi yapılacağını duyurdu. Şehzadelerimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?
“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
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