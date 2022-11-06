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TOKİ kura çekim tarihi ile ilgili açıklama geldi! 2022 TOKİ Sosyal Konut iş yeri ve 2+1, 3+1 konut kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte duyurulacak?

TOKİ kura çekimi tarihi: Bakan Murat Kurum son dakika açıklaması!

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut “İlk Evim, İlk İş Yerim” Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutların TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında beklenen açıklama geldi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müjdeli haberi verdi!

Giriş: 06.11.2022 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekim tarihini hakkında açıklamalarda bulundu. 

  • BAŞVURULAR 31 EKİM'DE SONA ERDİ!

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri beklenen açıklamalar sonucu netlik kazandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başladı 31 Ekim 2022 tarihinde ise sona erdi. 

  • 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

    İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında beklenen haberi verdi.

  • TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ Sosyal Konut kura çekimi tarihleri hakkında beklenen müjdeli haber geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre, 2022 TOKİ kura çekilişinin ilki 7 Kasım tarihinde Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirilecek.

  • TOKİ KURA HANGİ İLLERDE ÇEKİLECEK?

    Açıklanan bilgilere göre ilk kura 7 Kasım Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirilecek. Kurum konuşmasında konu ile alakalı şu açıklamaları yaptı: "Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz."

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