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TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ canlı yayın linki: TOKİ evleri Ardahan ve Şırnak kura çekilişi canlı yayında takip et! TOKİ kura sonucu...

TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle! TOKİ canlı yayın bağlantısı...

TOKİ kura çekimi gün itibariyle başladı. İlk olarak Şırnak ve Ardahan için başlayan kura çekimine dair canlı yayın bağlantısı ve sonuç sorgulama ekranı gibi bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, TOKİ kura çekimine dair ayrıntılar...

Giriş: 07.11.2022 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ başvurularının 31 Ekim'de başlamasının ardından sıra TOKİ kura çekimine geldi ve beklenen tarih geldi çattı. Yurt genelinde başvuru yapan binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren kura çekilişinde Şırnak ve Ardahan'daki kura çekimi için bilgileri bir araya getirdik...

  • ŞIRNAK KURA ÇEKİLİŞİ TOKİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

    TOKİ Şırnak kura çekilişi canlı yayını ile 1450 konutun sahibi belli olacak. Öncelikle şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuru yapan kişilerin konut çekilişi sonrası normal başvuru yapan kişiler için süreç devam edecek.

  • TOKİ canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    TOKİ ŞIRNAK CANLI YAYIN EKRANI

  • ARDAHAN KURA ÇEKİLİŞİ TOKİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

    TOKİ Ardahan kura çekilişi canlı yayını ile 250 konutun sahibi belli olacak. Öncelikle şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuru yapan kişilerin konut çekilişi sonrası normal başvuru yapan kişiler için süreç devam edecek.

  • TOKİ canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    TOKİ ARDAHAN CANLI YAYIN EKRANI

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