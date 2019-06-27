TOKİ kura çekilişi canlı izle linki vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda 50 bin sosyal konut projesi talimatı vermesi ile birlikte gerçekleşen başvuruların kura çekimi dün itibariyle başlamış oldu. TOKİ tarafından İstanbul Kayaşehir'de inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilen kurayla belirleniyor. TOKİ, 67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut yapacak. TOKİ’nin İstanbul çekilişleri, 26 Haziran-02 Temmuz tarihleri aralığında tamamlanacak. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ kuralarının ilki dün Başakşehir Kayabaşı için çekildi. 2 bin 338 kişi 2+1 konut sahibi oldu. Bugün ise saat 10:00'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kura çekimi başlayacak. 2 bin 129 konut çekiliş ile sahiplerine ulaşacak.

TOKİ KURA CANLI İZLE

Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI- 26 HAZİRAN

TOKİ İstanbul kura çekilişi 26 Haziran 2019 tarihli sonuçlara ulaşmak için yukarıda bulunan linke tıklayarak TC Kimlik Numaranız ile sorgulayabilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞLERİ DEVAM EDİYOR!

Kuralar, 28 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak Silivri 658 konut kurası ile 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompkejsi'nde yapılacak Tuzla 500 konut kurasıyla devam edecek.

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz Salı günü 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İL İL TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra ise, yoğun başvuruların olduğu diğer şehirlerde belirlen kura takvimi ise şu şekilde;

46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz, 8 bin 853 başvurunun yapıldığı Karaman Merkez Kırbağ projesinde 21 Haziran, 17 bin 164 başvurunun yapıldığı Adana Sarıçam projesinde 19 Haziran, 7 bin 189 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şehitkamil projesinde 17-18 Haziran tarihlerinde kura törenleri olacak.

“PROJELERİMİZ HIZLA DEVAM EDİYOR”

Son 16 yılda 843 bin 798 konut rakamına ulaşıldığını ve yaklaşık 3,5 milyon kişinin nitelikli barınma ihtiyacını karşılandığını hatırlatan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Toplu Konut İdaresi, konut yapımında ve gelir düzeyi düşük dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasında ve şehirlerin yenilenmesinde önemli görevler üstlenmiştir. 50 bin yeni sosyal konut üretilmesi kapsamındaki projelerimiz hızla devam etmektedir. Şimdiye kadar 37 projenin konut kuraları çekilerek 18 bin 52 hak sahibi belirlenmiştir. 19 Ağustos itibariyle kura çekim işlemleri bitirilmiş olacak" diye konuştu.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2019

TOKİ kura sonuçları, canlı yayının sona ermesinin ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulanabilecek. https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresine ulaşabilirsiniz.