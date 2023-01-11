BEŞİNCİ ETAP KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Beşinci etap TOKİ kura çekilişi 20 Aralık 2022 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak. 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize'den başlayan beşinci etap TOKİ kura çekilişi 13 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.