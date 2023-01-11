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TOKİ KURA 2023 TARİHLERİ TAKVİMİ | Hangi ilde kuralar ne zaman, ayın kaçında çekilecek? 11 Ocak TOKİ kuraları...

TOKİ kura tarihleri 2023: Hangi ilde kuralar ne zaman çekilecek?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı okut projesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projelerinde kura çekilişleri 81 il kapsamında düzenlenmeye devam ediyor. 7 Kasım tarihinden itibaren süren kuraların mart ayında sonlanması beklenirken ocak ayı TOKİ kura takvimini haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 11.01.2023 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOKİ kura tarihleri takvimi gündemdeki yerini koruyor. Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda 7 Kasım itibarıyla Şırnak'ta başlayan kuralar tüm hızıyla devam ediyor.  250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı itibarıyla tamamlanacak. Peki, Hangi ilde kuralar ne zaman, ayın kaçında çekilecek? İşte TOKİ kura Ocak 2023 tarihleri takvimi...

  • TOKİ 4. ETAP KURALARI TAMAMLANDI!

    Tarihin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının 19 Aralık Pazartesi günü itibarıyla tamamlandığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

    TOKİ KURA ÇEKİMLERİ 45 İLDE SONA ERDİ

    "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi. 

  • BEŞİNCİ ETAP KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

    Beşinci etap TOKİ kura çekilişi 20 Aralık 2022 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak. 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize'den başlayan beşinci etap TOKİ kura çekilişi 13 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.

  • 2023 OCAK TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

    2 - 12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

    2 - 5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

    6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

    7 - 8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

    10 - 13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

  • TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

  • TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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