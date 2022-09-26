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TOKİ konut ücretleri ve TOKİ konut taksit ücretleri ne kadar, kaç TL? TOKİ taksitleri sabit mi? İşte detaylar...

TOKİ ev ücretleri ve TOKİ taksit ücretleri ne kadar, kaç TL?

Cumhuriyet tarihinin en büyük ucuz konut projesi başvurularının geçtiğimiz günlerde başlamasıyla gözler TOKİ konut fiyatları ve ödeme planına çevrildi. 3+1 ve 2+1 ev sahibi olmayı isteyen kişiler TOKİ taksitlerinin sabit olup olmadığını araştırıyor. İşte "TOKİ konut fiyatları ne kadar, taksitler sabit mi?" sorularının yanıtları...

26.09.2022 - 17:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ sosyal konut fiyatlarının artıp artmayacağı projeye başvuru yapan vatandaşların gündeminden düşmüyor. Peki TOKİ konut fiyatları ne kadar, kaç TL, taksit ödeme planı nasıl? 2022 TOKİ sosyal konut fiyatları artar mı? İşte detaylar...

  • TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

    Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

  • TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

    Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

    Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

  • TOKİ 3+1, 2+1 EV FİYATLARI VE TAKSİTLERİ

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 679.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.546,25 TL

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 770.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.887,50 TL

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 950.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.562,50 TL

  • Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 643.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.411,25 TL

    Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 729.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.733,75 TL

    Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 900.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.375,00 TL

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