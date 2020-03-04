Uygun fiyatlara konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ' ye başvurmakta.. Toki kapsamında yer alan Kayseri kura çekilişi yapıldı mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki TOKİ Melikgazi kuraları nasıl sorgulanacak? TOKİ Kayseri kura çekilişi yapıldı mı? İşte detaylar...

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI MI?

Bugün Kayseri’de gerçekleşecek 700 konutluk bir proje için kura çekimi yapılacak 100 bin kişilik başvuru listesinden sadece 700 kişi ev hayalini gerçekleştirebilecek. TOKİ’nin resmi sitesinden verdiği bilgilere göre proje için kura çekimi saat 11.00’da başladı. Çekiliş Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Merkezi’nde gerçekleştiriyor.

TOKİ MELİKGAZİ KURALARI NASIL SORGULANACAK

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