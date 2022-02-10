Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 10 Şubat 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

KURA PARALARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 14 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 23 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 01 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.