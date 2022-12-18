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TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ | İstanbul TOKİ kura tarihleri: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Silivri, Başakşehir kura çekilişi ne zaman?

Gözler TOKİ İstanbul kura çekilişlerinde! İşte İstanbul TOKİ kura tarihleri

Yüzyılın en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ projelerinde kura çekilişleri devam ederken gözler İstanbul TOKİ kura tarihlerine çevrildi. İstanbul Tuzla'da gerçekleştirilen kuranın ardından ilçe ilçe TOKİ kura tarihleri merak konusu oldu. İşte İstanbul TOKİ kura tarihleri takvimi...

Giriş: 18.12.2022 - 13:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ kura çekilişlerinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftalık olarak yayınlanan takvim sonrasında "TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Tuzla kura çekilişi ne zaman, hangi gün?" soruları yanıtını arıyor. İşte İstanbul Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Silivri, Başakşehir TOKİ kura tarihleri...

  • TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevki Konut Projesi’nde inşa ettirilen 508 evin kura çekilişi 30 Kasım günü saat 11:00'de yapıldı. 2+1 218 adet ve 3+1 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipler Konut Belirleme Kurası ile belirlendi. 

    BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY, ESENLER, ÇATALCA, SİLİVRİ, TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.

    Henüz İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli olmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleme yapacağız.

  • TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK

    Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

  • TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ!

    Tarihin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim" kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ kura çekiliş tarihleri haftalık olarak resmi internet sayfası üzerinden açıklanıyor.

    17-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekimi ile Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir iillerinde 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri belirlenecek.

  • 17-25 ARALIK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ TAKVİMİ

    18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane

    19 Aralık: Bayburt ve Tokat

    20 Aralık: Rize ve Yozgat

    21 Aralık: Yozgat ve Artvin

    22 Aralık: Kırıkkale

    23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon

    24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir

    25 Aralık: Nevşehir

    NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

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