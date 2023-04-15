TOKİ İstanbul kura sonuçları kazanan isim listesi e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden takip ediliyor. Genç, emekli, engelli gibi kategorilerde gerçekleştirilen İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi 19 Nisan'a kadar devam edecek. Arnavutköy, Esenler, Başakşehir'de 28 bin 340 konutun hak sahibinin belirlendiği TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte 15 Nisan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izleme ekranı ve 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı...