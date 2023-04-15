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TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı 15 Nisan 2023 | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle

TOKİ İstanbul kuraları canlı yayında çekiliyor! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir'de 28 bin 340 konutun hak sahibi belirleniyor!

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine başvuru yapanlar tarafından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan kura çekiliş takvimine göre TOKİ İstanbul kura çekimi 19 Nisan'da sona erecek. İşte 15 Nisan TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş: 15.04.2023 - 09:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOKİ İstanbul kura sonuçları kazanan isim listesi e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden takip ediliyor. Genç, emekli, engelli gibi kategorilerde gerçekleştirilen İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi 19 Nisan'a kadar devam edecek. Arnavutköy, Esenler, Başakşehir'de 28 bin 340 konutun hak sahibinin belirlendiği TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte 15 Nisan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izleme ekranı ve 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı...

  • TOKİ İSTANBUL KURALARI DEVAM EDİYOR!

    TOKİ tarafından İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

  • İSTANBUL TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Arnavutköy - Başakşehir - Esenler kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.

    TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY - BAŞAKŞEHİR - ESENLER KURASI CANLI YAYIN İZLE

  • İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. İstanbul sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

  • TOKİ İSTANBUL KURASI ETAP ETAP KONUT SAYILARI

    İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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