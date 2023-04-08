TOKİ İstanbul kural çekimi canlı yayın izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında başvuru yapanlar tarafından takip ediliyor. Emekeli, engelli, genç ve diğer kategorilerinde 2+1 ve 3+1 başvuruları alınırken 20 bin 920 konutun inşa edileceği Tuzla'da kuralar 16 ila 29 Mart günleri arasında gerçekleştirildi. Çatalca'da 30 Mart'ta gerçekleştirilen kura çekilişleri Silivri Selimpaşa'da da devam etti. 1 Nisan'da başlayan Avrupa Yakası TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi ise 19 Nisan'da sona erecek. İşte TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi...