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TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekim tarihleri takvimi 2022! Başakşehir TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Başakşehir TOKİ kura tarihleri ile sonuç sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak adlandırılan TOKİ konut projesinde 81 il genelinde kura çekimleri devam ediyor. Yayınlanan yeni takvimi ile 3. etap geçtiğimiz günlerde başladı. Başvuruların 31 Ekim tarihinde tamamlanmasıyla gözler ilçe ilçe TOKİ kura tarihlerine çevrildi. İşte detaylar...

Giriş: 07.12.2022 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • 30 Kasım tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Tuzla kura çekilişi sonrasında Başakşehir TOKİ kura tarihleri ile sonuç sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, "Başakşehir TOKİ çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?" İşte İstanbul Avrupa Yakası TOKİ Başakşehir kura çekim sonuçlarının açıklanacağı kritik tarih...

  • TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ YAPILDI!

    TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."

    İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirildi.

  • TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında İstanbul kura çekilişinin ilk ayağı, 30 Kasım Çarşamba günü Tuzla'da gerçekleştirildi.

    TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekimi tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

  • TOKİ ÜÇÜNCÜ ETAP KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ

    2-3 Aralık: Düzce 110 konut

    2-7 Aralık: Konya 7655 konut

  • 4-5 Aralık: Zonguldak 1650 konut

    6 Aralık: Bartın 850 konut

    7 Aralık: Karabük 899 konut

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