TOKİ iş yeri başvuru detayları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile gündeme gelen TOKİ iş yeri başvuruları hakkında güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile "TOKİ iş yeri fiyatları ne kadar, ödemeler ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtları...