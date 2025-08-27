TOKİ 21 il 102 iş yeri satışı ne zaman, nerede, ödeme planı nasıl?
Türkiye genelinde farklı illerde yatırım fırsatları artıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan iş yerlerini açık artırma yoluyla satışa çıkaracağını duyurdu. Toplam 21 ildeki 102 iş yeri için yapılacak satışlarda alıcılar, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme imkânlarıyla iş yeri sahibi olabilecek. Peki, TOKİ 21 il 102 iş yeri satışı ne zaman, nerede, ödeme planı nasıl? İşte merak edilenler...
- 1
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için yeni bir satış süreci başlattı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 ilde bulunan 102 iş yeri açık artırma yöntemiyle alıcılara sunulacak. Yüzde 10 peşinat avantajı ve 96 ay ile 120 aya varan taksit seçenekleriyle satışa çıkacak iş yerleri için araştırmalar sürüyor. İşte güncel bilgiler...
- 2
TOKİ 21 İL 102 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?
TOKİ 21 ilde 102 iş yeri satışını 'TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul' ile 'Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara' adreslerinde yapacak.
Satış, 28 Ağustos 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak.
- 3
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000.-(Kırkbin) TL,
Muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 80.000.-(Seksenbin) TL,
Muhammen bedeli 2.000.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 150.000.-(Yüzellibin) TL,
Muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL, katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
- 4
102 İŞ YERİ NEREDE?
Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Malatya, Konya, Aksaray, Ankara, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Çorum, Manisa, Isparta, Afyonkarahisar, Bartın, Kastamonu, Gümüşhane, Trabzon, Uşak, Kars.
- 5
ÖDEME PLANI NASIL?
İş yerleri yüzde 10 peşin kalanı 96 ay vade ile satışa çıkacak.
Görseller: AA