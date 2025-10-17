Kampanyadan, satışları 2024 Haziran ayı sonuna kadar yapılan ve geri ödeme taksitlerinin en geç aynı tarihe kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanıyor.

Başvuru esnasında site yönetiminden alınacak ''Borcu yoktur'' belgesi ve belediyelerden temin edilecek emlak beyan değerini belirtir belge de olmalı.