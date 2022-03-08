TOKİ, ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşa imkan sağlıyor. Kuralara katılanlar arasından seçilen talihliler ev sahibi olmaya hak kazanıyor. TOKİ her yıl olduğu gibi bu yıl da indirim kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Peki, 2022 TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? TOKİ indirim kampanyasına nasıl başvurulur?