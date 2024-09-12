AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

''Asrın felaketinden, Asrın birlikteliğine…

Tarihin en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunu aziz Milletimizle omuz omuza sürdürüyor; afetzede vatandaşlarımızı yeni, güçlü ve güvenli yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz.

Depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis illerimizde yapımı tamamlanan 24.812 yeni konutu daha kura ile hak sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.

Bugüne kadar teslim edilen 76.442 konut ile birlikte toplam 101.254 afet konutunu teslim etmiş olacağız.

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Vatandaşlarımız, Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlara e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecektir.

Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile Milletimizin yanındayız!''