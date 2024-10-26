TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. Asrın felaketinden etkilenen 11 ilde depremzedeler için inşa edilen konutların hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Bugün yapılacak kura ve anahtar teslim töreni ile Gaziantep’te 5 bin 259 konut hak sahiplerini bulacak. TOKİ Gaziantep kura çekimi canlı izle Youtube üzerinden takip edilecek. Peki, 2024 TOKİ Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı…