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TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 27 Ocak 2023 Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı linki

Denizli'de TOKİ heyecanı! 27 Ocak Cuma Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları, 27 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek çekiliş ile belirlenecek. Denizli Merkez'de 650, Acıpayam’da 508, Çivril’de 100, Honaz’da 150 ve Sarayköy’de 238 olmak üzere toplamda bin 646 konutun çekiliş sonuçları açıklandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında Denizli TOKİ kura çekimi ile 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi açıklanacak. İşte, 27 Ocak 2023 Cuma TOKİ Denizli kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...

Giriş: 27.01.2023 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Denizli TOKİ kura çekimi canlı yayın izleme linki, tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. Pamukkale, Merkezefendi, Acıpayam, Çivril, Honaz, Sarayköy, Çal, Tavas, Kale, Buldan, Çardak, Serinhisar, Bozkurt, Babadağ, Bekilli, Beyağaç ve Baklan ilçelerinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 toplamda 3 bin 150 konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ Denizli kura çekimi canlı yayında gerçekleştiriliyor. İşte, 27 Ocak 2023 Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı...

  • TOKİ DENİZLİ KONUTLARI NEREDE?

    Denizli Acıpayam 508

    Denizli Çivril 100

    Denizli Honaz 3. Etap 150

    Denizli Merkez (Merkezefendi,Pamukkale) 650

    Denizli Sarayköy 238

    Denizli Babadağ 47

    Denizli Bekilli 80

  • Denizli Bozkurt 100

    Denizli Buldan 126

    Denizli Çal 4. Etap 250

    Denizli Çardak 120

    Denizli Kale 70

    Denizli Serinhisar 198

    Denizli Tavas 100

    Denizli Tavas Kızılcabölük 100

    Denizli Baklan 220 Başvuru Sayısı Az Hak Sahipliği Kurası Çekilmeyecek

     

    Denizli Beyağaç 93 Başvuru Sayısı Az Hak Sahipliği Kurası Çekilmeyecek

  • DENİZLİ TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    DENİZLİ TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.

  • 4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

  • 5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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