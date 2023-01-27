Denizli TOKİ kura çekimi canlı yayın izleme linki, tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. Pamukkale, Merkezefendi, Acıpayam, Çivril, Honaz, Sarayköy, Çal, Tavas, Kale, Buldan, Çardak, Serinhisar, Bozkurt, Babadağ, Bekilli, Beyağaç ve Baklan ilçelerinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 toplamda 3 bin 150 konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ Denizli kura çekimi canlı yayında gerçekleştiriliyor. İşte, 27 Ocak 2023 Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı...