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TOKİ'den ev alacaklara müjdeli haber! Murat Kurum duyurdu: TOKİ indirim kampanyası nedir, kimler yararlanabilir?

TOKİ'den ev alacaklara müjdeli haber! İşte TOKİ indirim kampanyası detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'den konut veya işyeri alan ve borcu devam eden vatandaşlar için sosyal medya hesabı üzerinden müjdeli haberi duyurdu. TOKİ'den ev sahibi olan veya olmak isteyen kişilerin gündeminde yer alan son dakika gelişmesi ile ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

21.09.2022 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapılan son dakika açıklaması TOKİ sosyal konut projesini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yerini aldı. "Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'mizin tecrübesiyle; milletimizin uygun fiyatlı güvenli konutlarda oturması için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ indirim kampanyası detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını belirtti. İşte merak edilenler...

  • "YERLİ VE MİLLİ MİLLET KAMPANYASI"

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. 

  • Kurum, "Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'mizin tecrübesiyle; milletimizin uygun fiyatlı güvenli konutlarda oturması için gece gündüz çalışıyoruz.'İlk Evim İlk İş Yerim' projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyasıdır" ifadelerini kullandı. 

  • YENİ TOKİ MÜJDESİ İLE İNDİRİM KAMPANYASI!

    "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak.

  • Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulunan Murat Kurum,TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için müjdeli haberi duyurdu.

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