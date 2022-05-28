TOKİ'den Atatürk Havalimanı açıklaması

TOKİ, Atatürk Havalimanı'na yönelik bazı internet sitelerinde yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
TOKİ'nin, tüm ihalelerini yürürlükte olan yasalar ve ikincil mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel İlkeler" başlıklı 5. maddesinde belirtilen "saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması" ilkelerinin özellikle gözetildiği kaydedildi.
16 MAYIS'TA SÖZLEŞME İMZALANDI
İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi'nin 29 Nisan'da yapıldığı anımsatılan açıklamada, kesinleşen ihale kararının 10 Mayıs'ta isteklilere bildirildiği ifade edildi. Yüklenici ile 16 Mayıs'ta sözleşme imzalandığı kaydedilen açıklamada, aynı gün yer teslimi yapılarak yüklenici firmanın işe başlatıldığı belirtildi.
Kesinleşen ihale kararının isteklinin kendisine tebliği sonrasında iş yeri mobilizasyonu ve hazırlık çalışmaları kapsamında iş makineleri getirildiği bildirilen açıklamada, fiili çalışmanın ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşme imzalandıktan sonra başlatıldığına dikkati çekildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bazı internet haber sitelerinde yer aldığı gibi ihale tarihi ve kesinleşen ihale kararının bildirilmesinin öncesinde herhangi bir çalışmaya başlanmış olması söz konusu değildir. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuat çerçevesinde, her türlü şeffaflık ve rekabet ortamında gerçekleştirilmiştir."
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