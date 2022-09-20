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TOKİ'de taksit artışı ne kadar, yüzde kaç olacak? 20 yıl sonra... TOKİ ev taksitleri ne kadar ve kaç TL artacak?

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? 20 yıl sonra...

TOKİ, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yerini satışa çıkarıyor. Tarihin en büyük Sosyal Konut Projesi başvuruları 14 Eylül günü itibarıyla başladı. 31 Ekim tarihine kadar başvuruları devam edecek olan TOKİ Sosyal Konut Projesinde taksitlerin ne kadar artacağı merak konusu oldu. İşte, 2022 TOKİ Sosyal konut taksitleri ve artış oranı hakkında detaylar...

20.09.2022 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ 81 il ve tüm ilçelerde 2023-2028 yılları arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yerinin satışını gerçekleştirecek. 14 Eylül Çarşamba günü başlayan TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. 240 ay vade ile 3+1 ve ya 2+1 daire sahibi olmak isteyenler "TOKİ ev taksitleri ne kadar, TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 TOKİ taksit artış oranı hakkında merak edilenler...

  • TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başladı ve 31 Ekim gününe kadar devam edecek.

  • TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

    Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

  • TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

    Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

    Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

  • TOKİ'DE TAKSİT ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

    Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

     

    Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

    Öte yandan 2019 yılında yüzde 19.38 olan memur zammı, eve yüzde 10, 2022 yılında ise yüzde 72.64'lük artışa karşılık sadece yüzde 25 olarak yansıdı

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