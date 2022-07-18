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TOKİ'de 24 ilde 3151 konut satışında başvurular başladı! TOKİ ucuz konut başvuru ve ödeme şartları nasıl olacak? İl il konut fiyatları

TOKİ'de 24 ilde 3151 konut satışında başvurular başladı! TOKİ başvuru ve ödeme şartları nasıl olacak? İl il konut fiyatları

TOKİ başvurularında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 24 ilde uygun fiyat ve ödeme koşulu ile 3151 konut satışa sunulacağının duyurmasının ardından konuya ilişkin aramalar hız kazanırken, gözler başvuru tarihine çevrildi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar ve il il konut fiyatları!

18.07.2022 - 23:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ başvurularının 18 Temmuz Pazartesi günü başlamasının ardından başvuru şartları ve ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bitmiş ya da inşaatı devam eden konutları uygun fiyat ve ödeme şartıyla satışa sunulacağını belirtmişti. Konutlar ise 2+1 ve 3+1 şeklinde projelendirilirken ev fiyatları merak konusu oldu. Peki TOKİ başvuru ve ödeme şartları nasıl olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

  • İSTANBUL TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

    İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi çerçevesinde inşa edilen 110 konut, 2 Ağustos Salı saat 10.30'da; Beyoğlu Sütlüce Projesi dahilindeki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da açık artırıma sunulacaktır.

    Dileyenler yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 KDV oranı ile konut sahibi olabilecek. Başvurular 18 Temmuz tarihinde başlayacak.

  • TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    TOKİ 24 ildeki kuralı satışlara başvuruları 18 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla başladı. Her il için tarih değişirken başvuru süreci 18 Temmuz’da başladı, Başvurular 4 Ağustos tarihine kadar sürecek.

  • TOKİ UCUZ KONUT ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?

    2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL’den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla yapılacak. 

  • TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

    Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

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