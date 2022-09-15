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TOKİ başvuruları ne zamana kadar yapılacak ve ne zaman bitiyor? 2022 TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman?

TOKİ başvuruları ne zamana kadar yapılacak, ne zaman bitiyor? TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ başvuru şartlarının da açıklanmasıyla başvurular başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 14 Eylül itibarıyla başlayan TOKİ sosyal konut başvurularının ne zamana kadar yapılacağı merak ediliyor. Başvuruda bulunacak olan vatandaşlarımız "TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor, kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

15.09.2022 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ sosyal konut kapsamında; 81 il ve tüm ilçelerde 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yapılacak. TOKİ sosyal konut projesi başvurularının başlamasıyla vatandaşlar TOKİ son başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ başvuruları ne zamana kadar yapılacak, ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

  • TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir. 

    Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

  • TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kura çekilişinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Kura çekimi detaylarının TOKİ sayfasından ilerleyen tarihlerde duyurulması bekleniyor. Ancak kura çekiminin son başvuru tarihinin sona ermesinin ardından etaplar halinde başlayacağı tahmin ediliyor. 

  • TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

    TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • BAŞVURULAR'DA T.C KİMLİK DETAYINA DİKKAT!

    Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak.

    T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

    TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU DETAYLARI

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