TOKİ sosyal konut kapsamında; 81 il ve tüm ilçelerde 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yapılacak. TOKİ sosyal konut projesi başvurularının başlamasıyla vatandaşlar TOKİ son başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ başvuruları ne zamana kadar yapılacak, ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...