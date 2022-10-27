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TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut başvuru son gün tarihi nedir, başvurular ne zaman kadar yapılacak?

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları devam ediyor. TOKİ, Türkiye'nin her yerinde 2+1 ve 3+1 konut tiplerinde 250 bin ev yapacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak projenin detaylarının açıklanmasıyla TOKİ sosyal konut son başvuru tarihi de belli oldu. İşte TOKİ başvurusu son gün tarihi...

Giriş: 27.10.2022 - 13:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ başvuru süreci 14 Eylül itibarıyla başlamıştı. TOKİ başvurusu sayısı 5 milyona kadar dayandı. Henüz başvuruda bulunmayanlar ise TOKİ sosyal konut başvurusu son gün tarihini sorguluyorlar. İşte TOKİ başvurularının ne zaman biteceğine ilişkin detaylar haberimizde...

  • TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    TOKİ sosyal konut projesi başvurularının son tarihi 31 Ekim Pazartesi 2022’ye kadar yapılabilecek. Online E-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim Cuma 2022 tarihinde sona erecek.

  • TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    TOKİ başvurularını tamamlayan vatandaşlar kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut konuya dair şu sözleri söyledi

    “Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek. Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz. 31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak. Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır. Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda” dedi.

  • KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya dair şu açıklamalarda bulundu “81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek” dedi.

    Bakan Kurum, kura çekimlerinin 2023 mart ayında tamamen tamamlanacağını ekledi.

  • TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

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