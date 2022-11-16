TOKİ başvuru ücretlerini iade etmeye başladı!

TOKİ başvuruları 31 Ekim 2022 tarihinde sona ermişti. Arkasından başlayan kura çekimi de tamamlandı. Kurada hak kazanamayan ancak TOKİ'ye başvuru yapan vatandaşlar, ödedikleri başvuru bedelini geri alabiliyor. Peki, TOKİ başvuru ücret iadesi nasıl ve ne zaman alınır? Detaylar, haberimizde yer alıyor.