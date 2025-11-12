Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal konut başvuruları yoğun ilgiyle devam ederken, en çok merak edilen konulardan biri de 5 bin TL’lik başvuru ücretinin akıbeti oldu. Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, yatırdıkları tutarın geri iade edilip edilmeyeceğini ve paranın hangi tarihte hesaplara yatacağını araştırıyor. İşte, TOKİ başvuru ücreti iadesine dair merak edilen ayrıntılar...