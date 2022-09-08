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TOKİ başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? 2022 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, şartları ne, başvuru nereden ve nasıl yapılır? İşte, TOKİ başvuru ekranı

Geri sayım başladı! 2022 TOKİ başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu? TOKİ sosyal konut başvuruları nasıl yapılır?

TOKİ başvuruları için geri sayım sürüyor. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığ, dar gelirli ailelere, düşük ödemeler ve uygun taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısının ardından merakla beklenilen TOKİ sosyal konut başvurularıyla ilgili detayları açıkladı. İşte, 2022 81 ili kapsayan TOKİ başvuru tarihleri ve şartları...

08.09.2022 - 19:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ başvuru tarihleri ve şartları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasının ardından gündeme geldi. 81 ili kapsayacak, düşük bütçeli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan projenin detaylarının 13 Eylül'de netleşeceği duyuruldu. Konuya ilişkin son dakika açıklamasının ardından başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "TOKİ başvuru şartları neler,  başvurular ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 TOKİ sosyal konut başvuru şartları, tarihleri ve ev ücretleriyle ilgili merak edilenler...

  • BAKAN KURUM'DAN SON DAKİKA TOKİ AÇIKLAMASI

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ projesi için açıklamalarda bulundu.

    "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

    "Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

    İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

    Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."

  • "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

    Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

    "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül" bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" ifadesini kullandı.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TOKİ SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ başvuruları ilgili detayları şu sözlerle paylaştı;

    "TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere.

    Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır."

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