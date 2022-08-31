"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

"Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül" bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" ifadesini kullandı.