Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TOKİ Kura Ne Zaman? TOKİ Başvuru Sorgulama Ekranı 2022

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura çekim sonuç tarihi

TOKİ başvuru sonuçları, milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapma amacıyla başlatılan projeye başvuranlar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Dar ve orta gelirle sahip olan kişiler, sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 ev başvurularını 31 Ekim'e kadar yapabilecek. Ucuz konut başvurularını tamamlayan adaylar ise TOKİ kura çekiliş sonuçlarını merak ediyor. İşte 2022 TOKİ başvuru sorgulama ekranı…

27.09.2022 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • 14 Eylül itibariyle başlayan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 31 Ekime kadar devam edecek. Uygun taksit ve ödeme kolaylığı ile dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak sosyal konut projesi için başvurularını yapanlar sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar "TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekilişi ne zaman?" sorgulamalarına hız verdi. İşte 2022 TOKİ başvuru sorgulama ekranı…

  • TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında TOKİ başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

  • TOKİ KURA NE ZAMAN, KURA ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını bildirdi. Kura çekilişinin 2023 Mart ayında sonlanmasıyla TOKİ sosyal konut başvuru ücretini yatıran vatandaşlara kura çıkmaması halinde, 500 lira olan ücret IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine iade edilecek.

  • TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NEDİR?

    Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

  • 2022 TOKİ KAÇ VADE YAPILIYOR?

    TOKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, konutlar, %10 peşin 240 ay (20 yıl) vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

    OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ; Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.