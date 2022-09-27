TOKİ başvuru işlemlerinin başlayacağı tarih 14 Eylül Çarşamba günü başladı.

- Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

- Bankaya başvuru ücreti ödenecek.

- Kura çekimi beklenecek.

- Kurada isminizin çıkmaması halinde başvuru ücreti iade edilecek.

- TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

- TOKİ'nin eski projelerinde 2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyordu. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlenmişti. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.