TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracak. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup;

Muhammen bedeli 699.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,

Muhammen bedeli 700.000-1.499.999 TL’ye kadar olanlar için 100.000 TL,

Muhammen bedeli 1.500.000-4.999.999 TL’ye kadar olanlar için 200.000 TL,

Muhammen bedeli 5.000.000 TL ve üstünde olanlar için 500.000 TL, katılım teminatı ödemek zorundadır.

Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye her bir katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecek. En yüksek teklifi veren katılımcının bayrağı alınacak.

TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI FİYATLARI