TOKİ'den 26 ilde konut satışı! 2024 TOKİ başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?
TOKİ, 26 ilde konut satışı yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini açık artırma yöntemiyle satacak. Bu noktada gözler "TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 TOKİ konut satışı şartları ile açık artırma tarihi...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 26 ilde konut satışı gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklamanın ardından başvuru tarihleri ile peşinat ve taksit seçeneklerini de paylaştı. Peki, TOKİ konut satışı hangi illerde yapılacak, başvuru şartları neler? İşte, konuya dair bilgiler...
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TOKİ 26 İLDE KONUT SATIŞI YAPACAK!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.
Alıcılar konutlara, yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerine ise yüzde 15 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek.
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TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Açık artırmalar, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 06.02.2024 Salı günü saat 10.30’a kadar alınacaktır.
Açık artırma, konutlar için 07 Şubat 2024 Çarşamba, iş yerleri için 08 Şubat 2024 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.
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TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracak. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup;
Muhammen bedeli 699.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,
Muhammen bedeli 700.000-1.499.999 TL’ye kadar olanlar için 100.000 TL,
Muhammen bedeli 1.500.000-4.999.999 TL’ye kadar olanlar için 200.000 TL,
Muhammen bedeli 5.000.000 TL ve üstünde olanlar için 500.000 TL, katılım teminatı ödemek zorundadır.
Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye her bir katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecek. En yüksek teklifi veren katılımcının bayrağı alınacak.
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TOKİ KONUT SATIŞI YAPILACAK İLLER
Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam %25 Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Karsa, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabiecek.
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TOKİ İŞ YERİ SATIŞI YAPILACAK İLLER
Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat ile 60 ay vadeyle alınabilecek.
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Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.