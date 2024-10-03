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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ arsa satışında son gün! TOKİ 3 Ekim 2024 günü hangi illerdeki arsaları satacak? TOKİ arsa satışı ödeme planı

        TOKİ arsa satışında son gün! TOKİ 3 Ekim'de hangi illerdeki arsaları satacak?

        TOKİ, iki gün sürecek açık artırma ile 25 ilde 377 arsayı satıyor. 2 Ekim günü satışın ilk kısmı tamamlandı ve sıra bugün yapılacak arsa satışına geldi. Bugün aralarında Eskişehir ve Ankara'nın da olduğu 15 ildeki arsalar satılacak. İşte, TOKİ 3 Ekim 2024 arsa satışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 07:57 Güncelleme: 03.10.2024 - 07:57
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        • 1

          TOKİ'nin 25 ilde 377 arsa satışı bugün tamamlanıyor. 2 Ekim günü 10 ildeki arsayı açık artırma ile satan TOKİ, bugün kalan arsaları da satışa çıkaracak. Alıcılar, istedikleri arsaya yüzde 25 peşin ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. İşte, TOKİ 3 Ekim 2024 arsa satışı...

        • 2

          TOKİ 3 EKİM 2024 BUGÜN HANGİ İLLERDEKİ ARSALAR SATIŞA ÇIKIYOR?

          TOKİ, 3 Ekim günü Amasya, Ankara, Batman, Bitlis, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da bulunan arsaları satıyor.

          Saat 10.30'da başlayan açık artırma hem İstanbul'da hem de Ankara'da gerçekleştirilecek ancak isteyenler çevrim içi şekilde de katılabilecek.

          Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" sitesinden teklif verilebilecek.

        • 3

          TOKİ 2 EKİM'DE HANGİ İLLERDEKİ ARSALARI SATTI?

          2 Ekim Çarşamba günü Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ'daki arsalar satıldı.

        • 4

          TOKİ 25 İLDE 377 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

          Alıcıların arsa bedelinin yüzde 25'ini peşin ödemesi gerekiyor. Kalan tutar 48 ay vadelendiriliyor. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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