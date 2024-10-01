TOKİ arsa satışı yarın başlıyor! TOKİ hangi illerde arsa satacak, satış nerede ve ne zaman?
TOKİ, yarın 25 ilde 378 arsayı satışa çıkaracak. Aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu illerdeki arsalar konut, ticaret, sanayi gibi farklı niteliklere sahip. Alıcılar, muhammen bedeli 17 milyar lirayı aşan arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı saat kaçta, nerede olacak, hangi illerdeki arsalar satılacak? İşte, detaylar...
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TOKİ'nin 25 ilde 378 arsa satışı yarın başlıyor. Açık artırma ile satılacak arsalar yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile alıcı bulacak. İstanbul ve Ankara'da yapılacak satışa çevrim içi katılmak da mümkün olacak. Peki, TOKİ arsa satışı saat kaçta, nerede olacak, hangi illerdeki arsalar satılacak? İşte, detaylar...
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TOKİ 25 İLDE 378 ARSAYI SATIŞA ÇIKARIYOR
TOKİ, şu illerde toplamda 378 arsayı satışa çıkarıyor; Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Amasya, Ankara, Batman, Bitlis, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Van.
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TOKİ 25 İLDE 378 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE OLACAK?
Arsalar açık artırma yöntemiyle 2-3 Ekim 2024 tarihinde saat 10.30'da satışa çıkacak. Satış hem İstanbul'da hem de Ankara'da gerçekleştirilecek ancak isteyenler çevrim içi şekilde de katılabilecek.
Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" sitesinden teklif verilebilecek.
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TOKİ 25 İLDE 378 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
Alıcıların arsa bedelinin yüzde 25'ini peşin ödemesi gerekiyor. Kalan tutar 48 ay vadelendiriliyor. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.