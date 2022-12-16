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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ arsa kura sonuçları tarihleri gündemdeki yerini koruyor. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım günü sona ermişti. Yapılacak arsa kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. İşte, 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihi hakkında merak edilenler...

Giriş: 16.12.2022 - 15:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ arsa kura çekimi tarihleri, 15 Kasım gününe kadar başvuru işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. TOKİ Sosyal Konut İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında 81 ilde 2+1 ve 3+1 konutların kura çekimleri yapılıyor. İşte, TOKİ arsa kura kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi…

  • TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRESİ SONA ERDİ!

    10 Ekim Pazartesi günü başlayan TOKİ arsa başvuruları için son tarih 7 Kasım olarak belirlenmişti. 15 Kasım'a kadar uzatılan TOKİ arsa başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? 

    TOKİ arsa kura çekimi tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bakanlık açıklamasında, Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı ifade edildi.

  • TOKİ ARSA ÖDEME PLANI

    Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.

    Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

    Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir.

    Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

  • HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI TAHSİS SÜRECİ

    1- Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.

    Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

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