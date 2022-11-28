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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ | İl il 2022 TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor? TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Gözler TOKİ arsa kura takviminde! 2022 TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 15 Kasım 202 Salı günü itibarıyla sona eren başvuruların ardından gözler TOKİ arsa kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, 2022 TOKİ arsa kura çekimi sonuçları tarihleri...

Giriş: 28.11.2022 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ arsa kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.  Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konutun il il kura çekimi gerçekleştirilirken gözler TOKİ arsa kura çekimi tarihlerine çevrildi. İlk Evim Arsa projesi kapsamında "TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" araştırması hız kazandı. İşte, 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri...

  • TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRESİ SONA ERDİ!

    10 Ekim Pazartesi günü başlayan TOKİ arsa başvuruları için son tarih 7 Kasım olarak belirlenmişti. 15 Kasım'a kadar uzatılan TOKİ arsa başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? 

    TOKİ arsa kura çekimi tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bakanlık açıklamasında, Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı ifade edildi.

  • TOKİ ARSA ÖDEME PLANI

    Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.

    Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

    Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir.

    Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

  • HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI TAHSİS SÜRECİ

    1- Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
    Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
    2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.
    3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

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