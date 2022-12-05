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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: 2022 TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ arsa kura sonuçları bekleniyor! TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ arsa kura sonuçları, 15 Kasım günü sona eren başvuruların ardından gündeme geldi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ arsa kura çekiminin ardından müstakil ve müşterek arsalar sahibini bulacak. İşte, 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ve TOKİ arsa sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş: 05.12.2022 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ arsa kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhuriyte tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutların kuraları il il çekilecek. TOKİ arsa kura çekimi ise noter huzurunda canlı olarak yayınlanacak ve arsa sahibi olmaya hak kazanan isimler liste ile ilan edilecek. İşte, 2022 TOKİ arsa kura sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar....

  • TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRESİ SONA ERDİ!

    10 Ekim Pazartesi günü başlayan TOKİ arsa başvuruları için son tarih 7 Kasım olarak belirlenmişti. 15 Kasım'a kadar uzatılan TOKİ arsa başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? 

    TOKİ arsa kura çekimi tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bakanlık açıklamasında, Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı ifade edildi.

  • TOKİ ARSA ÖDEME PLANI

    Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.

    Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

    Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir.

    Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

  • HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI TAHSİS SÜRECİ

    1- Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.

    Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

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