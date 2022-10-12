TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?

TOKİ 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınıyor. Arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular 10 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınacak. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin arsa etabı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Peki Toki arsa tapuları ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...