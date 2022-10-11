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TOKİ arsa başvurusu ekranı: 2022 TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? TOKİ arsaları hangi ilçelere yapılacak, kaç TL?

TOKİ arsa başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başladı. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk arsam ve ilk işyerim başvuruları 7 Kasım gününe kadar devam edecek. Projeden yararlanmak isteyenler TOKİ arsa başvuru şartlarını araştırıyor. İşte, TOKİ arsa başvurusu hakkında merak edilenler...

11.10.2022 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? araştırmaları 10 Ekim Pazartesi günü itibarıyla hız kazandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında 1 milyon arsa, 10 bin iş yeri satışa çıkıyor. Arsa sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar TOKİ arsa başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırıyor. İşte, TOKİ arsa başvurusu detayları...

  • BAKAN KURUM'DAN TOKİ ARSA AÇIKLAMSI!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "TOKİ Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni"ne katıldı. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü sosyal konut arsa başvurularının detaylarını açıklayacağını ifade etti.

    Bakan Kurum, "İlk etapta şu an Ankara’mız için 36 bin konut yapılabilecek arsayı çalıştı arkadaşlarımız. İnşallah yarın rakamları netleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü hemşirelerimizle tüm milletimize paylaşıyor olacak… 

    20 yılda bir asra bedel eseri, hizmeti, dev yatırımları sizlerin teveccühüyle gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği “Türkiye Yüzyılı” başlıyor…" ifadelerini kullandı.

  • TOKİ ARSA BAŞVURULARI  NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTİYOR?

    TOKİ İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınıyor. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başladı. İlk Evim Arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

  • TC KİMLİK DETAYINA DİKKAT!

    TC Kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar bugün başvuru yapabiliyor. "İlk Evim Arsa Projesi kapsamında "müstakil" ve "müşterek" arsa başvuruları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 7 Kasım 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecektir. Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

    0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

    2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

    4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

    6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

    8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi

  • TOKİ ARSA BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecektir.

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