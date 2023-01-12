TOKİ Adana kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. 10 Ocak günü başlayan kura çekilişi 13 Ocak'a kadar devam edecek. İmamoğlu, Kozan, Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan), Sarıçam, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutların hak sahiplerinin belirleneceği Adana TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte, 12 Ocak Adana TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı hakkında merak edilenler...