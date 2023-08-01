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        Haberler Gündem TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023 | TOKİ 42 ilde 182 konut açık artırma ne zaman, saat kaçta ve hangi illerde yapılacak?

        TOKİ 42 ilde 182 konut açık artırma ile satışa sunuldu! İşte TOKİ açık artırma canlı izleme ekranı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 42 ilde 182 konutu açık artırmaya çıkardı. Yüzde 25 peşinat 120 ay vade ile satışa sunulan konutlar 1 Ağustos Salı günü açık artırmaya çıkartılıyor. İşte TOKİ 42 il 182 konut açık arıtma tarifi, saati ve canlı izleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 09:28
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        • 1

          Toplu Konut İdaresince TOKİ, 42 ilde 182 konut açık artırmaya sunuldu. TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek olan açık artırma 01 Ağustos 2023 Salı günü saat 10.30’da yapılacak. TOKİ açık artırma Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. TOKİ 42 ilde 182 konut açık artırması www.emlakmuzayede.com.tr sitesi üzerinden gerekleştirilecek. İşte 2023 TOKİ açık artırma canlı izleme ekranı...

        • 2

          TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

          TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutun açık artırması, 1 Ağustos günü saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

          TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

          Açık artırmada www.emlakmuzayede.com.tr internet sitesi üzerinden teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere TOKİ'nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

          TOKİ AÇIK ARTIRMA İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 3

          KONUTLAR HANGİ İLLERDE?

          Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler.

          Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek. Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 ile 0 212 608 15 00 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

        • 4

          AYLIK TAKSİTLER SABİT Mİ?

          Ödemelerde taksitler 6 ayda bir belirlenecek. Memur maaşa artışı oranında taksitlerde de artış olacak. Öte yandan evler satın alındıktan sonra 1 yıl süre ile satılamayacak. Hemen teslim olacak evlerin hangi katta olduğu, adresi ve projenin adı gibi detaylar da emlakmuzayede.com.tr adresinden öğrenilebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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