TOKİ 56 ilde 642 arsayı satışa çıkarıyor: TOKİ 642 arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 56 farklı ilde bulunan toplam 642 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan müzayedeye katılmak isteyenler, arsanın değerine göre belirlenen teminat bedelini yatırması gerekiyor. Katılım teminatı, 10 bin TL'den başlayıp 21 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, İstanbul ve Ankara'daki müzayedelere katılamayanlar, çevrim içi olarak da teklif verebilecek. İşte TOKİ'nin arsa satışlarına dair merak edilen tüm ayrıntılar...
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 56 ilde yer alan toplam 642 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. Açık artırmalar, 5-6 Ağustos tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da fiziki olarak yapılacak. Dileyen vatandaşlar, internet üzerinden çevrim içi teklif vererek müzayedeye katılım sağlayabilecek. Satış kapsamında, yüzde 25 peşinatla 24 ay vadeli ödeme imkânı sunulurken, peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara yüzde 20 indirim avantajı sağlanacak. Peki, TOKİ arsa satışları ne zaman başlıyor, çevrim içi teklif verme süreci nasıl işliyor? İşte detaylar…
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TOKİ 56 İLDE 642 ARSA SATIYOR
TOKİ, 56 ilde olmak üzere 642 arsa satıyor. Açık artırma, 5-6 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
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TOKİ 56 İLDE 642 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, ARSALAR HANGİ İLDE?
TOKİ, arsa satışını saat 10.30 şu iki adreste gerçekleştirecek;
- TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
- İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara
5 Ağustos 2025 Salı Lot 001-324
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat.
6 Ağustos 2025 Çarşamba Lot 325-642
Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon, Van.
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KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,
Muhammen Bedeli 100.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 1.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 130.000 TL,
Muhammen Bedeli 1.500.001 TL ile 3.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 350.000 TL,
Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 4.900.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL,
Muhammen Bedeli 4.900.001 TL ile 8.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL,
Muhammen Bedeli 8.500.001 TL ile 16.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.800.000 TL,
Muhammen Bedeli 16.000.001 TL ile 40.000.000TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.600.000 TL,
Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 170.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 7.200.000 TL,
Muhammen Bedeli 170.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 21.600.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
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ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?
Alıcılar, istedikleri arsayı yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile alabilecek. Peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacak.
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ÇEVRİM İÇİ TEKLİF SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Şartname: Mavi kalemle, el yazısıyla eksiksiz doldurulmalı.
Onay ve imza: Her sayfada isim ve soyisim yazılmalı, imzalanmalı ve “Okudum, anladım” yazısı yer almalıdır.
Şirket katılımı: Her sayfada şirket kaşesi ve yetkili imzası olmalı.
Tarama: Belgeler okunaklı, eksiksiz, tek dosya (maksimum 10 MB) olarak gönderilmeli.
Adres: Açık ve eksiksiz yazılmalı.
Dekont: Başka yazı yazılmadan açıklama alanına adı-soyadı yazılmalı.
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