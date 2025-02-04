TOKİ 50 ilde 834 arsa satıyor: Müzayede ne zaman yapılacak, ödeme seçenekleri neler?
TOKİ 50 ilde 834 muhtelif arsayı açık artırma yöntemi ile satacak. Müzayedeye çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Katılımcılar yüzde 25 peşin 48 ay vade veya yüzde 40 peşin yüzde 36 ay vade seçeneklerinden kendisine en uygun olan ödeme planı seçebilecek. Peki, TOKİ 834 arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak? İşte, detaylar...
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TOKİ, 50 ilde 834 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Üç gün sürecek açık artırma Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek ancak uzakta ikamet eden vatandaşlar, çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Katılımcılara iki farklı ödeme seçeneği sunulurken; vadeli satışlarda, peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacak. İşte, TOKİ 50 ilde 834 muhtelif arsa satışına dair tüm detaylar...
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TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?
TOKİ, 834 arsayı 19-20-21 Şubat tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. Ankara ve İstanbul'da müzayede düzenlenecek; katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
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ARSALAR HANGİ İLDE YER ALIYOR?
Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş, Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman.
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TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
TOKİ, alıcılara iki ödeme planı sunuyor;
Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.
Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.
Vadeli satışlarda, peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacaktır.