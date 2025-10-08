Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede yapılacak, ödeme ve peşin seçenekleri neler, gayrimenkuller nerede?

        TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede yapılacak? TOKİ 509 konut ve iş yeri satışı detayları

        TOKİ, 48 farklı ilde toplam 509 konut ve iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor. Konut alıcıları için yüzde 25 peşinat ve 72 aya varan taksit imkânı sağlanırken, iş yeri almak isteyenler ise yüzde 30 peşinatla 60 aya kadar vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek. Peki, TOKİ'nin 509 taşınmaz için düzenleyeceği satış hangi tarihlerde ve hangi şehirlerde yapılacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 10:07 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TOKİ, 48 ilde toplam 509 taşınmazı satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek açık artırmalara katılacakların, 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen tutarlarda katılım teminatı yatırmaları şart koşuluyor. Satış sürecine dair tüm ayrıntılar "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresi üzerinden duyuruluyor. İşte, TOKİ’nin satışa sunduğu 509 gayrimenkule ilişkin açık artırma tarihleri, ödeme seçenekleri ve merak edilen bilgiler...

        • 2

          TOKİ 48 İLDE 509 İŞ YERİ VE KONUT SATIYOR

          TOKİ, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 48 ildeki 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

        • 3

          TOKİ GAYRİMENKUL SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

          Taşınmazların satışları için yapılacak açık artırmalar, konutlar için 15 Ekim Çarşamba, iş yerleri için de 16 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek.

        • 4

          Öte yandan, istekliler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        • 5

          GAYRİMENKULLER HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

          Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Ordu, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Edirne, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Düzce, Karaman, Nevşehir, Zonguldak, Rize, Trabzon, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve Ağrı'da bulunan 509 ev ve iş yeri satışa sunulacak.

        • 6

          ÖDEME PLANI NASIL?

          Alıcılar, konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 30 peşinat 60 ay vadeyle sahip olabilecek. Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.

        • 7

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen bedeli 1.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin)TL,

          Muhammen bedeli 2.000.000 – 2.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,

          Muhammen bedeli 3.000.000 - 5.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,

          Muhammenbedeli 6.000.000.- 11.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 700.000.-(Yediyüzbin) TL

          Muhammen bedeli 12.000.000.-TL ve üstünde olanlar İçin 1.000.000.-(Birmilyon) TL, katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Habertürk Anasayfa