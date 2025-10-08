TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede yapılacak? TOKİ 509 konut ve iş yeri satışı detayları
TOKİ, 48 farklı ilde toplam 509 konut ve iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor. Konut alıcıları için yüzde 25 peşinat ve 72 aya varan taksit imkânı sağlanırken, iş yeri almak isteyenler ise yüzde 30 peşinatla 60 aya kadar vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek. Peki, TOKİ'nin 509 taşınmaz için düzenleyeceği satış hangi tarihlerde ve hangi şehirlerde yapılacak? İşte detaylar...
TOKİ, 48 ilde toplam 509 taşınmazı satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek açık artırmalara katılacakların, 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen tutarlarda katılım teminatı yatırmaları şart koşuluyor. Satış sürecine dair tüm ayrıntılar "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresi üzerinden duyuruluyor. İşte, TOKİ’nin satışa sunduğu 509 gayrimenkule ilişkin açık artırma tarihleri, ödeme seçenekleri ve merak edilen bilgiler...
TOKİ 48 İLDE 509 İŞ YERİ VE KONUT SATIYOR
TOKİ, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 48 ildeki 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.
TOKİ GAYRİMENKUL SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Taşınmazların satışları için yapılacak açık artırmalar, konutlar için 15 Ekim Çarşamba, iş yerleri için de 16 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek.
Öte yandan, istekliler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
GAYRİMENKULLER HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Ordu, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Edirne, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Düzce, Karaman, Nevşehir, Zonguldak, Rize, Trabzon, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve Ağrı'da bulunan 509 ev ve iş yeri satışa sunulacak.
ÖDEME PLANI NASIL?
Alıcılar, konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 30 peşinat 60 ay vadeyle sahip olabilecek. Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 1.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin)TL,
Muhammen bedeli 2.000.000 – 2.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 3.000.000 - 5.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,
Muhammenbedeli 6.000.000.- 11.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 700.000.-(Yediyüzbin) TL
Muhammen bedeli 12.000.000.-TL ve üstünde olanlar İçin 1.000.000.-(Birmilyon) TL, katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.