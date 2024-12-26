TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satacak! TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman, ödeme planı nasıl olacak, hangi illeri kapsıyor?

TOKİ toplamda 47 ilde; iş yeri ve konut olmak üzere 346 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. Ocak ayında yapılacak ve iki gün sürecek müzayede Ankara ve İstanbul'da yapılacak. İki taşınmaz türü için farklı ödeme planları sunuluyor. İşte, detaylar...