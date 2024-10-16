TOKİ 47 ilde 369 gayrimenkul satışı bugün başlıyor! TOKİ 151 konut satışı saat kaçta yapılacak?
TOKİ, 47 ilde toplamda 369 gayrimenkulü satışa çıkaracağını duyurmuştu. İki gün sürecek açık artırmanın ilki bugün 151 konutun satılmasıyla gerçekleşecek. 17 Ekim yarın ise kalan 218 iş yeri alıcısını bulacak. Peki, TOK 151 konut satışı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, detaylar...
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TOKİ, 47 ilde 369 gayrimenkul müzayedesi bugün başlıyor. Bugün yapılacak açık artırma ile 151 konut satışı yapılacak. Alıcılar, peşinat ödeme koşuluyla kendilerine en uygun ödeme planı seçerek arsa sahibi olabilecek. İşte, TOKİ 16 Ekim 2024 gayrimenkul satışı saati, ödeme planı...
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TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI BUGÜN BAŞLIYOR!
TOKİ, 47 ilde 369 gayrimenkul satışını açık artırma yöntemiyle yapıyor.
16 Ekim bugün saat 10.30'da yapılacak açık artırma ile 151 konut satılacak; 17 Ekim 2024 gününde saat 10.30'da ise 218 iş yeri alıcısını bulacak.
Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
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TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
TOKİ, şu illerde gayrimenkul satacak;
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli
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TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI
TOKİ, 369 gayrimenkul satışında alıcılara üç farklı ödeme planı sunuyor;
- Yüzde 15 peşinat 60 ay vade,
- Yüzde 15 peşinat 120 ay vade,
- Yüzde 25 peşinat 72 ay vade.