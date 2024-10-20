TOKİ 35 ilde 302 arsayı satışa çıkarıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman?
TOKİ, muhammen bedeli 13 milyar 549 milyon 165 bin 908 lira olan toplam 302 arsayı satışa çıkarıyor. 35 ili kapsayan satışta, alıcılar yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile istediği arsayı alabilecek. İşte, TOKİ arsa satışı hakkında tüm detaylar...
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TOKİ, 35 ilde 302 arsayı 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. Alıcılar; konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. İşte, TOKİ arsa satışı hakkında tüm detaylar...
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TOKİ 302 ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce.
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TOKİ 302 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?
Satış 30-31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.
Arsa satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak.
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TOKİ 35 İLDE 302 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
TOKİ, arsa alıcılarına yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor.