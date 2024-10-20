TOKİ 302 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?

Satış 30-31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.

Arsa satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak.