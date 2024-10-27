Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 35 ilde 297 arsayı satıyor: TOKİ arsa satışı ne zaman, başvuru tarihleri nedir, hangi illerde satış yapılacak, ödeme planı nasıl?

        TOKİ 35 ilde 297 arsayı satıyor: TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

        TOKİ, 35 ilde 297 arsayı satışa çıkarıyor. İki gün sürecek satış, açık artırma yöntemi ile yapılacak ve alıcılar, yüzde 25 peşinat ödedikten sonra kalan tutarı vadelendirebilecek. Ankara ve İstanbul'da yapılacak açık artırmaya, çevrim içi katılmak da mümkün olacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illerde yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 10:02 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TOKİ, arsa satışı için geri sayım başladı. 35 ilde 297 arsayı satacak TOKİ, açık artırma ile yapacağı satış için alıcılara yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak, satışın yapılacağı iller hangisi? İşte, detaylar...

        • 2

          TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

          TOKİ arsa satışı 30 - 31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.

        • 3

          TOKİ 297 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

          Arsa satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak.

        • 4

          TOKİ 297 ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

          Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce.

        • 5

          TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

          TOKİ, arsa alıcılarına yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler!
        Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler!
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        TBMM'de 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleri başlıyor
        TBMM'de 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleri başlıyor
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Habertürk Anasayfa