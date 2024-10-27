TOKİ, arsa satışı için geri sayım başladı. 35 ilde 297 arsayı satacak TOKİ, açık artırma ile yapacağı satış için alıcılara yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak, satışın yapılacağı iller hangisi? İşte, detaylar...