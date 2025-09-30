TOKİ 32 ilde 281 arsa satıyor! Kimler arsa satışına katılabilir, ödeme planı nasıl?
TOKİ, 32 farklı ilde toplam 281 arsayı satışa çıkarıyor. Ankara ve İstanbul'da yapılacak açık artırmalara, isteyenler çevrim içi platform üzerinden de katılabilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen katılım teminatını ödemeleri gerekiyor. Arsalar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi farklı birçok şehirde yer alıyor. İşte TOKİ'nin 32 ildeki 281 arsa satışıyla ilgili tüm detaylar…
TOKİ 32 İLDE 281 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ, arsa satışı 8 Ekim 2025 günü saat 10.30'da yapılacak. Müzayede adresleri şöyle;
TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
ARSALAR NEREDE?
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, İzmir, Aydın, Çanakkale, Antalya, Muğla, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir, Konya, Çankırı, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Samsun, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Adana, Ağrı, Kırklareli.
ÖDEME PLANI NASIL?
Yüzde 25 peşin 48 ay vade
Yüzde 40 peşin, 36 ay vade